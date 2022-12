Alckmin fala em desenvolver educação, infraestrutura e fazer reforma tributária

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da equipe de transição, destacou ser muito importante ter uma agenda de competitividade no País. Dentre os fatores elencados para implementar a agenda, Alckmin cita desenvolver educação, infraestrutura e fazer reforma tributária.

Na avaliação do vice-presidente eleito, o desafio brasileiro é a competitividade. Ao pontuar que o País ficou caro, tanto para o consumo interno quanto para a exportação, Alckmin cita a importância da educação, em especial a básica, desburocratização, infraestrutura, reforma tributária.

O vice-presidente eleito reforça que a simplificação tributária tem papel importante no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e da economia. "Existem duas PECs, a 45 e a 110, bastante maduras, e entendo que com bom debate é possível avançar na simplificação tributária", e emenda: "É possível avançar na simplificação tributária, substituir pelo IVA."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alckmin citou também o custo do dinheiro no País. "Por que juros é tão alto no Brasil? Qual é a razão? É um fator grave de competitividade", disse ele. "É falta de concorrência? Os Estados Unidos têm mais de 2 mil bancos. É insegurança econômica? Jurídica?", continuou. "É importante a questão dos juros, é fator fundamental na agenda de competitividade."

O vice-presidente eleito disse ter anotado 18 fatores que avalia como importantes para uma agenda de competitividade, mas restringiu-se a abordar poucos itens.

Tags