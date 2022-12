Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado até 23 de dezembro

Quem ainda não renegociou as suas dívidas vai poder ter uma nova oportunidade. O Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. Foram mais de 4,5 milhões de negociações em novembro, 60% a mais do que o mês anterior e cerca de 18% a mais do que o igual período do ano passado. Os descontos ofertados vão até 99%.

No feirão será possível quitar débitos aproveitando todas as ofertas especiais concedidas em novembro. Entre as novidades da edição de 2022 estão o pagamento via Pix, a baixa da negativação instantânea e a quantidade de empresas parceiras (267), que se mostraram atraentes para os consumidores que buscam iniciar o próximo ano com o nome limpo e crédito no mercado.

O segmento de telefonia é o destaque de renegociações até o momento, com 32% de acordos fechados do total de ofertas, seguido das securitizadoras, com 28%, e do varejo, com 15%. A maioria dos acordos foram realizados por consumidores na faixa etária dos 31 a 40 anos de idade (32%) e por mulheres (56,7%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, falou sobre o sucesso do feirão e explicou o motivo da prorrogação.

“Os descontos especiais que os nossos parceiros estão oferecendo, aliado ao pagamento do 13º salário, estimula os brasileiros a buscarem pela renegociação e quitar suas dívidas. Por isso, a Serasa decidiu prorrogar o Feirão, para que mais pessoas possam aproveitar essa oportunidade diferenciada de começar 2023 com as finanças em dia”, disse.

Como participar?

Para negociar as dívidas, é possível utilizar o site da Serasa e o site específico do Limpa Nome , além do aplicativo Serasa. O acordo ainda pode ser fechado por ligação, pela Central de Atendimento nos números 0800 591 1222 e 3003-6300, ou pelo WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575-2096. É preciso informar o CPF e preencher um breve cadastro.

O consumidor também pode visitar uma agência dos Correios para realizar a consulta das ofertas, mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 3,60. Nesse caso, é preciso levar o CPF e documento oficial com foto

Com Agência Estado

Mais notícias de Economia

Tags