Presidente da CVM entra para comitê de governança corporativa da OCDE

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, passou a integrar o extended Bureau do Comitê de Governança Corporativa na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). É a primeira vez que um brasileiro ocupa o cargo.

O comitê é responsável por conduzir os trabalhos de um fórum que tem o objetivo de definir princípios e orientações gerais em temas de governança corporativa. É composto por membros do G20 e demais países relacionados à OCDE.

O extended Bureau é novidade na OCDE, e está aberto a associados não-membros do comitê. Com a nomeação de Nascimento, o Brasil se junta aos outros seis países na liderança do comitê: Espanha, Estados Unidos, Grécia, Israel, Itália e Turquia.

"Será uma oportunidade ímpar para debater assuntos, trocar experiências e colaborar para o aperfeiçoamento de práticas de governança corporativa e outros temas relacionados ao mercado de capitais", disse Nascimento.

