PMI de serviços do Reino Unido fica estável em 48,8 em novembro, como esperado

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços do Reino Unido ficou estável em 48,8 em novembro, informaram nesta segunda-feira, 5, a S&P Global e o CIPS. A leitura final do dado veio em linha com o que esperavam analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. O PMI composto, que abrange serviços e a indústria, também se estabilizou em 48,2 no mês em questão. Com isso, ele permanece abaixo da marca de 50, que separa contração da expansão nessa pesquisa, pelo quarto mês consecutivo.

