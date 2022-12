Governo desapropria área para construção do Aeroporto de Morada Nova

O futuro aeroporto tem a meta de contribuir para o transporte de pessoas e de cargas na região, apoiando o desenvolvimento logístico no Ceará

A governadora do Ceará, Izolda Cela, assinou nesta segunda-feira, 5, um decreto de utilidade pública para a desapropriação da área onde será construído o aeroporto regional em Morada Nova, a 169,2 km de Fortaleza.

A obra de infraestrutura busca atender a toda logística de passageiros e cargas do Vale do Jaguaribe e impulsionar o desenvolvimento regional com a construção de novas rotas comerciais.



De acordo com Izolda, a assinatura dá partida a uma ação que já estava no planejamento na relação dos compromissos firmados pelo governador Camilo Santana, e que hoje começam a ganhar concretude.

"Temos um projeto sendo desenvolvido, já com referências, pelas obras que servem de parâmetro, nos outros aeroportos regionais, mas que precisa ser adaptado tanto pelas questões relacionadas a terreno, como também pelo perfil da região, mas o objetivo é dar sequencia ao planejamento que prevê a melhoria e o fortalecimento das infraestruturas necessárias para o Ceará se desenvolver", disse.

O secretário de infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, já declarou em ocasiões anteriores ao OPOVO que o novo equipamento deve ter o Aeroporto de Sobral como modelo, Inclusive, com a pista tendo as mesmas medidas.

Ao todo, o Ceará tem nove aeroportos regionais sob administração do governo estadual: Canoa Quebrada (SBAC); Sobral (SNOB); Iguatu (SNIG); São Benedito (SWBE); Crateús (SNWS); Tauá (SDZG); Quixadá (SNQX); Camocim (SNWC); e Campos Sales (SNCS).

Com Lennon Costa.

