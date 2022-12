Dirigente do BCE diz que é cedo para falar de taxa de juros terminal

O dirigente do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, afirmou nesta segunda-feira, 5, que ainda é cedo para falar de uma taxa de juros terminal. E que o BC europeu irá decidir o ritmo necessário de aumento de juros a cada reunião.

Segundo o dirigente, que discursou durante um evento em Paris, a desaceleração econômica da Europa, e também no mundo, já é vista como algo certo, de forma que foi percebido o aumento da incerteza e das dificuldades em antecipar os riscos.

Sobre o aumento dos juros, o dirigente destacou que as altas são benéficas para bancos e seguradoras, "que há muito tempo criticam as taxas baixas". "As instituições financeiras querem que a alta seja ordenada: é, e muito; mas isso não significa que deva ser muito lento ou predeterminado."

Villeroy de Galhau também apontou para o retorno da volatilidade dos mercados, principalmente o das commodities. "Os mercados de renda fixa também estão mostrando forte volatilidade, com um exemplo extremo sendo a crise da dívida soberana do Reino Unido em setembro: além de alguns fatores específicos, isso foi um lembrete para todos da importância crucial de políticas fiscais confiáveis."

