UE e G7 aguardam Polônia para avançar com limite de preço do petróleo russo

A União Europeia (UE) e o Grupo dos Sete (G7) aguardam notícias se a Polônia concordará com a proposta de um teto de preço de US$ 60 por barril para o petróleo russo, que deve entrar em vigor na próxima segunda-feira, 5. O limite faz parte da tentativa do Ocidente de espremer as receitas de óleo do Kremlin, mantendo a oferta global estável e evitando um aumento nos preços.

A medida foi elaborada para tentar permitir que o petróleo russo sacie os mercados globais sem que Moscou obtenha todos os benefícios de sua venda.

Os ministros poloneses estão em consulta há 24 horas, mas ainda não deram uma resposta a Bruxelas.

Todos os 27 países da UE, incluindo a Polônia, precisam aprovar o limite. Assim que for aprovado, o teto precisará ser acordado pelo G7, que corre para estabelecer o sistema até segunda-feira.

