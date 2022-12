Extrema pobreza atingiu pior patamar no Ceará em 2021

No Ceará, mais de 1,4 milhão de indivíduos sobreviveram em 2021 com menos de US$ 1,90, ou R$ 168 por mês. O número representa 15,1% da população do Estado, segundo a Síntese de Indicadores Sociais divulgada nesta sexta-feira, dia 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o maior nível desde o início da série histórica, iniciada em 2012, e o sétimo pior indicador do País.

A pesquisa também mostrou que 4,3 milhões de cearenses, 46,8% da população do Estado, vivem na pobreza, com menos de US$ 5,50, equivalentes a R$ 486 mensais per capita.

Entre 2020 e 2021, houve aumento de cerca de 537 mil pessoas extremamente pobres e de 596 mil pessoas pobres.

O conceito de pobreza monetária abordado na pesquisa refere-se unicamente à insuficiência de rendimentos das famílias para provisão de seu bem-estar. Ou seja, sequer considera outras dimensões importantes para a conceituação de pobreza, tais como acesso à moradia adequada, ensino básico de qualidade, proteção social, entre outras.

Pobreza bate recorde no Brasil

No Brasil, em 2021, cerca de 62,5 milhões de pessoas (ou 29,4% da população do país) estavam na pobreza. Entre estas, 17,9 milhões (ou 8,4% da população) estavam na extrema pobreza. Foram os maiores números e os maiores percentuais de ambos os grupos, desde o início da série, em 2012.

No recorte regional, Nordeste (48,7%) e Norte (44,9%) tinham as maiores proporções de pessoas pobres na sua população.

No Sudeste e também no Centro-Oeste, 20,6% (ou um em cada cinco habitantes) estavam abaixo da linha de pobreza. O menor percentual foi registrado no Sul: 14,2%.

