Taxa de desemprego da zona do euro cai a 6,5% em outubro

A taxa de desemprego na zona do euro recuou de 6,6% em setembro para 6,5% em outubro, após ajustes sazonais, informou nesta quinta-feira, 1, a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Trata-se de um recorde de baixa. Com isso, o resultado ficou abaixo da previsão dos analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal, que esperavam estabilidade do indicador. O número de pessoas desempregadas ficou em 10,87 milhões no mês em questão, segundo a entidade. Já a taxa de desemprego entre pessoas abaixo de 25 anos recuou a 15% em outubro, de uma leitura revisada de 15,2% em setembro. Com informações de Dow Jones Newswires.

