Fed/Barr: definir nível de capital para bancos requer humildade e ceticismo

Vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Michael Barr não tratou de política monetária, em discurso preparado para evento do American Enterprise Institute, em Washington. Em participação virtual, o dirigente falou sobre as dificuldades para se estabelecer níveis de capital para os bancos, a fim de garantir que eles enfrentem eventuais perdas inesperadas e continuem com suas operações, mesmo em eventos de estresse.

Barr disse que a "humildade" e o "ceticismo" serão importantes para o Fed estabelecer um marco para capital que seja "duradouro e eficaz", a fim de não recuar em ganhos da última década e se preparando para o futuro. A revisão sobre o tema está ainda em andamento e ele disse que não tinha "conclusões firmes" para anunciar hoje.

Segundo Barr, o nível de capital dos bancos deve ser suficiente para que eles absorvam "perdas inesperadas e continuem com suas operações ao longo de eventos fortemente estressantes, mas plausíveis". O dirigente ponderou que não houve na pandemia um "teste real de resiliência", já que o Congresso, o presidente e o Fed corretamente proveram "ajuda massiva para evitar um desastre econômico". Além disso, ele comentou que a covid-19 mostrou que a choques inesperados podem ocorrer com pouca antecipação.

