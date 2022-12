Vendas do comércio sobem 0,7% em outubro ante setembro, diz Boa Vista

O indicador antecedente da Boa Vista de movimento do comércio mostra que as vendas varejistas no País avançaram 0,7% em outubro ante setembro, indicando tendência de alta para o quarto trimestre, após queda de 0,3% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Na análise dos dados originais, houve avanço de 6,5% na comparação com outubro do ano passado.

No ano, o indicador registra alta de 1,0%, ante crescimento de 0,1% até setembro. Na variação acumulada em 12 meses, o índice registra leve alta de 0,03% em outubro, após queda de 1,0% em setembro.

A Boa Vista repara que a dinâmica mais positiva para o varejo se dá pela base de comparação em relação ao mesmo período do ano anterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Isso não significa que haverá um aumento expressivo nas vendas, dado que muito desse efeito se deve ao fato de que as vendas no 4º trimestre do ano passado foram mais fracas", argumenta o economista da Boa Vista Flávio Calife.

Fatores como alta dos juros, aumento da inadimplência e incertezas em relação ao próximo ano tendem a deixar o consumidor mais cauteloso, mesmo com a desaceleração da inflação e recuo da taxa de desemprego, segundo o analista. "Teremos ainda o efeito conjunto da Copa do Mundo, da Black Friday e do Natal até o final do ano e a expectativa é de que o varejo encerrará o ano em alta, mas com grandes desafios para o ano que vem", conclui.

Tags