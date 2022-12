PIB dos EUA sobe à taxa anualizada de 2,9% no 3º trimestre, mostra 2ª leitura

O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 2,9% no terceiro trimestre de 2022, a ritmo anualizado, de acordo com a segunda leitura do indicador, divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 30. A primeira leitura indicava avanço menor da economia norte-americana, de 2,6%. O número revisado ainda ficou acima do previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço anualizado de 2,7%.

Com a confirmação de resultado positivo, a economia dos EUA superou a recessão técnica em que entrou no segundo trimestre, quando seu PIB encolheu 0,6%, marcando a segunda contração trimestral consecutiva.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou à taxa anualizada de 4,3% no segundo trimestre, acima da estimativa original de 4,2% e após avançar 7,3% no segundo trimestre.

Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, subiu 4,6% no mesmo intervalo, também revisado em 0,1 ponto porcentual para cima.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.

