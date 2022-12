O POVO 95 anos: Grupo apresenta campanha para 2023 ao mercado de comunicação cearense

Uma marca que traz “um infinito de lembranças e possibilidades” para celebrar os 95 anos do Jornal O POVO foi lançada na manhã desta quarta-feira, 30. A ação, direcionada aos parceiros de mercado, ocorreu no Espaço O POVO de Cultura e Arte, abre oficialmente os trabalhos para a comemoração do periódico mais antigo do estado do Ceará, fundado em 7 de janeiro de 1928 pelo jornalista, odontólogo, poeta e político Demócrito Rocha.

Na oportunidade, foi apresentada a logo do O POVO, uma criação do designer Gil Dicelli. A marca do jornal foi redesenhada por ele em 2008. Agora, ganha sua versão comemorativa dos 95 anos.

Também foram apresentadas as nove ações escolhidas para marcar a data. As atividades iniciam no dia do aniversário, 7 de janeiro, com a publicação de uma edição especial de aniversário no impresso.

Porém, a programação se estende aos outros meses do ano. A partir de fevereiro, começam a ser veiculados programas de rádio temáticos. Neste mesmo mês, será realizado também a Fun Fest, evento comemorativo voltado ao mercado publicitário.

Ao longo do ano também será lançada uma plataforma especial O POVO 95 anos, onde ficarão concentrados todos os registros que marcam a data.

A programação inclui também dez lives temáticas sobre comunicação e inovação, uma exposição virtual, imersiva e interativa no Museu da Imagem e do Som do Ceará e o lançamento do Livro Revista dos 95 anos, Memórias O POVO.

Um dos destaques da programação é o Talk Show “Bárbaras!”, que terá como tema central grandes mulheres, com convidadas como Fernanda Montenegro, Liniker, Maria Homem e Simone Tebet. Com data prevista para o mês de maio, a ação trará uma conversa sobre sociedade, relacionamentos, mídia, economia e comportamento.

Para Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO, este é um momento de celebrar tudo o que foi construído e “iluminar o futuro”.

“Somos o jornal mais tradicional do Estado e, com certeza, o mais moderno, pois estamos em todas as plataformas. O papel do O POVO na sociedade do Ceará a gente já sabe. Agora, queremos projetar e avançar ainda mais, nós, o mercado de comunicação como um todo, falando da importância da curadoria da informação e da importância da imprensa profissional. Estamos celebrando exatamente isso.”

Sobre as ações pensadas para a festividade, Cliff destaca que uma linha do tempo foi montada para poder atender todas as linguagens e também todas as expectativas geracionais da sociedade, com seus vários segmentos e públicos.

“Tudo o que foi pensado reverencia a história e ilumina a essência da comunicação com um jornalismo sério e independente, que não muda, apesar da tecnologia. Os recursos usados são os veículos necessários para que a gente possa continuar iluminando a nossa essência. Porque no final o que fica é o homem, o que fica são as relações, o que fica é o palpável, é o que O POVO constrói com a sociedade cearense.”

Já Alexandre Medina, diretor de Negócios e Marketing do O POVO, destaca que a apresentação dos 95 anos do veículo de comunicação representa “bons negócios para o sprint final de 2022”.



“Este é um momento muito simbólico, podermos, novamente, receber o mercado publicitário aqui no O POVO para começarmos a celebrar os 95 anos. Essa conexão é muito importante e a gente entende que é uma excelente oportunidade, também para o mercado de comunicação, para gerar negócios.”

Primeiras repercussões

Paulo Henrique Donato, diretor da PHD Propaganda e presidente do Sindicato de Agências de Propaganda do Ceará (Sinapro-CE), revela que este é um momento ímpar para o mercado de comunicação, com a retomada, após a pandemia.

"É um reinício, estamos em um momento de reajuste, de transformação, as agências estão se transformando porque aquele modelo antigo já não mais encaixa. E é uma felicidade por ver o papel real e único do O POVO, como exponencial na busca diferenciada de negócio, que vai fazer com que o Povo desponte mesmo no mercado e seja cada vez mais agressivo e cresça mais."

Bob Santos, diretor-geral da SG Propag Comunicação, ressalta o marco que é "para qualquer empresa, principalmente uma empresa de comunicação, chegar aos 95 anos".

"Estamos em um momento em que se está precisando tanto de credibilidade, em que o pessoal confunde comunicação com distribuição de informações. Então, a gente procura justamente isso, ancorar nossos parceiros, nossos clientes, em projetos que tenham realmente credibilidade e é isso que O POVO está apresentando aqui, para gente."



Lavor Neto, sócio da Bolero Comunicação, reafirma que 95 anos é uma data "para comemorar muito". "E o jornal nos apresenta oportunidade de negócio para elevar o nosso mercado e, assim, gerar conteúdo, gerar interação e integração com a sociedade."

Guilherme Colares, diretor de Novos Negócios na Advance Comunicação da Advance Comunicação, fala sobre a admiração pelo jornal conseguir estar há 95 anos dentro do mercado dinâmico que é o da comunicação. "É um projeto dinâmico, envolvendo online e offline, bem completo, que faz muito sentido para os nossos clientes."

Adriano Muniz, diretor da Engaja Comunicação, lembra que “o jornal faz parte da vida de cada cearense, faz parte da minha vida”. Ele afirma que o projeto é de grande relevância e que será levado aos seus clientes.

“Tenho muito orgulho de ter um jornal, na minha terra, com a qualidade que tem o jornal O POVO. O projeto dos 95 anos mostra o quanto o jornal consegue entregar conteúdo valor e de qualidade mesmo vendendo.”



