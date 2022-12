Emprego com carteira totaliza 36,623 milhões no trimestre até outubro, diz IBGE

A variação da população ocupada nessas condições aponta para a criação de 822 mil vagas no setor privado com carteira em um trimestre, avanço de 2,3%

O total de trabalhadores com carteira assinada ficou em 36,623 milhões de pessoas no trimestre móvel encerrado em outubro, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quarta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

A variação da população ocupada nessas condições aponta para a criação de 822 mil vagas no setor privado com carteira em um trimestre, avanço de 2,3% ante o trimestre móvel terminado em julho. Na comparação com um ano antes, são 2,747 milhões de trabalhadores com carteira assinada a mais, alta de 8,1%.

Os dados são diferentes, tanto em termos de metodologia quanto de período de referência, das informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), registro administrativo de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Previdência.

Em outubro, o Caged registrou a geração de 159.454 vagas com carteira assinada, conforme os dados divulgados na terça-feira, 29.

