Associação de empresas do setor de criptoativos saúda marco aprovado na Câmara

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) saudou a aprovação do Marco Regulatório das Criptomoedas, que recebeu aval da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 29, e seguirá para a sanção presidencial.

Em nota, a entidade classifica a medida como um importante passo em prol da segurança e do desenvolvimento do setor. "O Marco Regulatório é de extrema importância, pois estabelece regras claras quanto as responsabilidades das empresas e do regulador", destaca.

A associação acrescenta que o arcabouço regulatório inaugura um "futuro muito promissor" para a área no Brasil e representa apenas o "primeiro dos passos que serão dados em relação à criptoeconomia no Brasil".

