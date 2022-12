Valle: resultado de outubro é o terceiro melhor primário desde 1997 para o mês

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou nesta terça-feira, 29, que o superávit primário do Governo Central em outubro, de R$ 30,8 bilhões, foi o terceiro melhor resultado da série histórica, iniciada em 1997.

Valle ainda destacou que o resultado superavitário no ano até outubro é de R$ 64,4 bilhões, maior dos que os R$ 40 bilhões que a equipe econômica estimou para o fechamento deste ano. "A estimativa oficial é de superávit de R$ 23,361 bilhões, mas dissemos que poderia chegar a R$ 40 bilhões e já estamos em R$ 64 bilhões."

O secretário do Tesouro também ressaltou que a arrecadação total do Governo Central alcançou a máxima histórica no acumulado dos últimos 12 meses considerando a série desde 2013, com desempenho disseminado entre as receitas administradas, do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não administradas. "Só o RGPS não é o recorde."

