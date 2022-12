Na Alemanha; indicador CPI recua 0,5% em novembro ante outubro, mostra preliminar

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para taxa anual de 10,0% em novembro deste ano, mostrou leitura preliminar divulgada nesta terça-feira, 29, pela Destatis, agência de estatísticas do país. O resultado veio abaixo da previsão de alta de 10,6%, de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação com outubro, houve recuo de 0,5% do CPI alemão, também abaixo da previsão, que apontava para estabilidade do indicador.

Se confirmada na leitura final, esta será a primeira baixa do indicador desde novembro do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags