Inflação do aluguel tem queda de 0,56% em novembro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,56% em novembro, após queda de 0,97% em outubro, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador é conhecido como 'inflação do aluguel' por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis.

Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil.

A queda observada em novembro foi maior do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast com o mercado financeiro, de recuo de 0,34%. As estimativas, todas negativas, iam de 0,50% a 0,21%.

A inflação acumulada em 12 meses pelo IGP-M arrefeceu de 6,52% para 5,90%, abaixo da estimativa intermediária do levantamento, de 6,14%. No ano de 2022, o indicador acumula alta de 4,98%.

A deflação do IGP-M de novembro foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que caiu 0,94%, ante contração de 1,44% em outubro. O índice de preços no atacado acumula variação de 5,76% em 12 meses.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), por sua vez, acelerou de 0,50% para 0,64%, com inflação acumulada em 12 meses de 4,71%.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) avançou de 0,04% para 0,14%, conforme já divulgado pela FGV. A alta acumulada em 12 meses é de 9,44%.

