Geração de empregos desacelera no Ceará em outubro

O Ceará fechou o mês de outubro com saldo de 5.005 novos empregos com carteira assinada. O desempenho ficou aquém do registrado no mês imediatamente anterior, quando foram geradas 12 mil vagas. Também houve queda de 35% em relação aos 6,7 mil postos de trabalho gerados em outubro de 2021.

Ainda assim, é o terceiro maior saldo de empregos do Nordeste. Está atrás de Pernambuco, com 8,1 mil vagas, e da Bahia, com 6,7 mil vagas criadas no mês. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregos (Caged) divulgado nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

De acordo com o levantamento, em outubro, foram 44.162 admissões e 39.157 demissões. O setor de serviços é o que está impulsionando a geração de empregos no Estado, com 2,6 mil novas vagas criadas em outubro. Em seguida, aparece o setor do Comércio (1.056 vagas), Construção (688 vagas), Indústria (339 vagas) e Agropecuária (242 vagas).

No acumulado de 2022, até outubro, o Ceará registrou um saldo de 67,5 mil postos de trabalho, após 465,5 mil admissões e 397,9 mil demissões.



