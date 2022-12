Brasil ultrapassa US$ 4 bilhões em gastos de estrangeiros em 2022

O Brasil ultrapassou a marca de US$ 4 bilhões em gastos de turistas estrangeiros no acumulado do ano. O valor foi alcançado com os US$ 413 milhões gastos no país por estrangeiros em outubro deste ano. O setor de turismo havia registrado gastos de US$ 2,9 bilhões e de US$ 3 bilhões ao longo de 12 meses em 2021 e 2020, respectivamente. Os dados são do Banco Central do Brasil.

Segundo a Embratur, o resultado indica tendência de crescimento nos números, já que, em agosto e setembro, o valor também foi superior a US$ 400 milhões. Levando em consideração todo o ano de 2022, outubro foi o quinto mês em que os gastos de visitantes de outros países passaram de US$ 400 milhões. Em todo o ano de 2021, nenhum mês alcançou esta marca.

Em 2019, último ano antes da pandemia, gastos de turistas estrangeiros no Brasil ficaram em US$ 5,9 bilhões. O recorde histórico continua sendo 2014, ano da Copa do Mundo de futebol no país, com US$ 6,84 bilhões.

Segundo estimativa feita pela Gerência de Inteligência Competitiva e Mercadológica da Embratur, mais de 800 mil visitantes estrangeiros devem vir ao país entre dezembro de 2022 e março de 2023.