Procon Fortaleza recebe apenas duas denúncias na Black Friday  

Mesmo tendo feito plantão para recebimento de denúncias, o Procon Fortaleza recebeu apenas duas denúncias de consumidores contra atitudes registradas em site e em loja física, na última sexta-feira, 25, durante a Black Friday, que feriam o direito do consumidor.

Uma delas relatava que o consumidor foi atraído pelo preço e prazo de recebimento, mas ao tentar fazer a compra, no site da loja, o preço e data de recebimento mudava. A denúncia foi enviada pelo canal de atendimento 151. A outra foi de um consumidor que estava monitorando o valor de uma lavadora de roupas de 14 quilos, de marca e modelo específicos, que no dia 16 de novembro estava custando R$ 2.519,00 e, na Black Friday (25 de novembro), na mesma loja, estava sendo cobrado R$ 3.119,00.



O órgão lembra que as denúncias e reclamações podem ser feitas, sem prazo, para o consumidor que tiver algum problema com compras, mesmo que a sexta-feira das promoções já tenha passado. Além disso, muitas lojas e sites estão estendendo os descontos até o final do mês, ou seja, até a quarta-feira, 30 de novembro, pensando no uso da 1ª parcela do 13º. Assim, todo o consumidor deve ficar atento ao que está sendo anunciado.

Cleri Barbosa, 58 anos, acabou comprando a sua tão sonhada televisão de 55 polegadas para assistir aos jogos da Copa do Mundo, depois de muito pesquisar e não encontrou desconto no produto. Ela conta que já estava pesquisando os preços faz um bom tempo. Ela foi no shopping no dia da Black Friday, refez suas pesquisas e acabou escolhendo, não por conta do preço mais baixo. "Minha escolha foi feita por conta da condição de pagamento e não pelo desconto. Esse, não achei, não. Escolhi a loja que estava parcelando no cartão, sem juros", revela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um monitoramento de preços para detectar possíveis fraudes foi feito durante 30 dias, pelo Procon Fortaleza. Produtos como celulares, notebooks, geladeiras, fogões e máquinas de lavar, tanto no comércio virtual, bem como em lojas físicas da Capital foram acompanhados e uma lista com 163 produtos mais procurados foi divulgada pelo órgão.

Para você que comprou na Black Friday, o órgão de defesa do consumidor ainda ressalta que produto em promoção ou liquidação possui as mesmas garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nas compras feitas pela internet, por telefone ou catálogo, existe o “direito de arrependimento” para desistir da compra sem qualquer motivo. O prazo para desistência é de sete dias, a contar da data de recebimento do produto. A loja física não é obrigada a trocar um produto que não apresente defeito. No entanto, se o vendedor afirmar que realizará a troca, em qualquer situação, o consumidor deverá solicitar por escrito e se houver divergência entre o preço anunciado com o registrado no caixa, o consumidor deverá pagar o menor valor.

Saiba como denunciar:



Consumidores podem realizar denúncia em qualquer tempo, pela Central de Atendimento ao Consumidor, discando o número 151, bem como no Portal da Prefeitura, no campo "Defesa do Consumidor". Também é possível enviar denúncias pelo aplicativo Procon Fortaleza, disponível nas plataformas Android e iOS.

Dicas de compras que sempre valem:



- Efetue compras em sites confiáveis. Para verificar a segurança da página, clique no símbolo de cadeado que aparece no canto da barra de endereço ou no rodapé da tela. O endereço da loja virtual deve começar com (https://);

- Todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico onde a loja possa ser encontrada ou o endereço eletrônico para que possa ser contatada e números de telefone;

- Computadores de acesso público não devem ser usados para comércio eletrônico ou internet banking;

- Analise a descrição do produto e compare com outras marcas;

- É muito importante imprimir ou salvar todos os documentos de confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios etc);

- Nas compras pela internet, dê preferência ao pagamento com cartão de crédito, de forma parcelada. Isto pode ajudar o consumidor a pedir cancelamento da compra ou devolução de valores, caso seja vítima de golpes;

- Gere um cartão de crédito temporário no app de sua operadora. Geralmente, esses cartões servem somente para uma compra efetuada. Isto reduz a possibilidade de clonagem de dados e senhas.

Sobre o assunto Black Friday: conheça os direitos do consumidor e não caia em enrascada

Confiança do consumidor sobe: Compras terão ticket médio de R$ 629

Endividamento do consumidor de Fortaleza cai de 76,6% para 73%

Confiança do consumidor cai 3,3 pontos em novembro, para 85,3 pontos, afirma FGV

Black Friday: Dei Valor mostra os direitos do consumidor nas compras





Mais notícias de Economia

Tags