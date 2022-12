Primeira parcela do 13º será paga nesta semana; veja quem tem direito

Com o final do ano se aproximando, os trabalhadores contratados pelo regime CLT estão na expectativa para o recebimento do 13º salário para fazerem planos com esse dinheiro que vai entrar. Quem está nessa condição receberá a primeira parte do benefício ainda nessa semana.

O pagamento pode ser feito em até duas parcelas. A primeira está prevista para ser paga até o dia 30 de novembro e precisa conter no mínimo 50% do valor total, enquanto a segunda parcela pode ser paga até 20 de dezembro. A empresa também pode optar por pagar o valor integral até 30 de novembro.

Em 2021, O 13º injetou R$ 232 bilhões na economia brasileira, de acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Neste ano, além de black friday e festas de fim de ano. a expectativa é de que essa injeção seja ainda maior por conta da Copa do Mundo.

O que é o 13º salário?

O 13° salário é uma espécie de salário extra, concedida aos trabalhadores formais que atuam com carteira assinada, no período final do ano. O benefício foi implementado nacionalmente em 1962, durante o mandato do então presidente João Goulart.

Quem tem acesso ao benefício?

O valor deverá ser pago a todos que trabalharam pelo menos 15 dias no ano pelo regime CLT. Aposentados, pensionistas, trabalhadores afastados por licença-maternidade, doença ou acidente também têm direito.

Qual valor vou receber?



O valor do 13º é correspondente a um mês de salário que está registrado em carteira, caso o trabalhador tenha trabalhado o ano inteiro. Se o empregado tiver trabalhado só uma parte do ano, o valor vai ter os descontos proporcionais. Quem tiver trabalhado por menos de 15 dias não recebe o benefício.

Para quem trabalhou menos de um ano e quer calcular quanto vai receber, é necessário dividir o salário bruto por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses em que trabalhou.

