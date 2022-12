'Era de ouro' do relacionamento com a China acabou, diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o país precisa evoluir a abordagem para a China. Em discurso anual no Lord Mayor's Banquet, o conservador apontou: "sejamos claros, a chamada 'era de ouro' acabou" para o relacionamento com Pequim. Segundo ele, também se encerra a "ideia ingênua de que o comércio levaria automaticamente à reforma social e política" na China.

"Mas também não devemos confiar na retórica simplista da Guerra Fria", afirmou. "Reconhecemos que a China representa um desafio sistêmico aos nossos valores e interesses, um desafio que se torna mais agudo à medida que avança para um autoritarismo ainda maior", disse Sunak.

"É por isso que estamos acabando com a dependência global de regimes autoritários - começando com o gás russo. Agora também estamos agindo para aprofundar nossos laços no Indo-Pacífico - o terceiro exemplo de onde estamos evoluindo nossa abordagem", afirmou o primeiro-ministro. Segundo Sunak, esta é a razão pela qual o Reino Unido está se juntando ao acordo comercial Trans-Pacífico, o CPTPP, além de criar um acerto de livre comércio com a Índia, algo que também trabalha para fazer junto à Indonésia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Sunak apontou: "não tenha dúvidas, estaremos com a Ucrânia o tempo que for necessário. No próximo ano vamos manter ou mesmo aumentar a nossa ajuda militar. E forneceremos novo suporte para defesa aérea, para proteger o povo ucraniano e a infraestrutura crítica da qual ela depende".

Tags