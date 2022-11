Dia da Black Friday soma R$ 3,1 bi em vendas; queda de 28%, aponta relatório

A sexta-feira de Black Friday no e-commerce brasileiro somou mais de R$ 3,1 bilhões em vendas nesta edição. No entanto, o valor obtido nas transações foi 28% menor do que na edição anterior, quando o e-commerce brasileiro movimentou R$ 4,34 bilhões na data.

Levantamento da página Hora a Hora, da Confi Neotrust em parceria com a ClearSale, monitorou mais de 4,5 milhões de pedidos entre as 0h01min até 23h59min do último dia 25/11. A quantidade de pedidos também caiu, 23,7%.

O relatório ainda aponta que as categorias que mais faturaram no dia da Black Friday foram: eletrodoméstico, eletrônicos, telefonia, informática e ar-condicionado e ventilação.

O ticket médio dos clientes foi de R$ 733,07, um valor 5,9% menor do que em 2021.

"Tivemos uma Black Friday mais fraca, comparada ao ano anterior. Percebemos também uma redução no ticket médio e preço médio, mas um aumento em itens por cestas, algo próximo a 3 itens, que é 13,4% maior do que no último ano. Olhando para as regiões, todas tiveram queda em faturamento e número de pedidos", avalia a head de Inteligência da Confi Neotrust, Paulina Dias.

Mudança de hábitos de consumo na Black Friday

Uma das explicações para essa queda nas vendas na data da Black Friday - que originalmente foi pensada para ocorrer na última sexta-feira do mês de novembro - foram as mudanças dos hábitos de consumo e ofertas das lojas.

Isso porque as compras foram diluídas durante o mês. Com os lojistas iniciando as ofertas logo no início do mês, fazendo com que as compras ocorrem bem antes da data.

Outra mudança característica dos clientes diz respeito aos meios de pagamento. O cartão de crédito ainda lidera, mas o Pix começa a aparecer e tomar seu espaço na preferência do público.

Durante a sexta-feira de Black Friday, os meios de pagamento mais utilizados no e-commerce foram: cartão de crédito (54,2%), seguido e-wallet, cashback, débito e (16,3%); já o PIX, uma grande tendência para este ano, soma 15,7%, e o boleto bancário perde espaço atingindo 13,8%.

Para o executivo de Estratégia de Mercado da ClearSale, Marcelo Queiroz, o destaque deste ano de Black Friday vai para a variação na forma de pagamento e a diluição de compras durante o mês.

“O destaque, na minha opinião, desta Black Friday é para o crescimento de pagamento via Pix. Na Black Friday do ano passado não foi uma forma de pagamento tão relevante, mas ao longo de 2022 se consolidou. Pudemos ver que cerca de 16% dos pagamentos ocorreram por meio dele. As carteiras digitais também ganharam destaque. É uma forma notável de que os consumidores estão aceitando e aderindo aos novos métodos”, comenta.

