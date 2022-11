Preço da gasolina no Ceará estabiliza e chega a R$ 5 após um mês de altas

O preço médio pelo litro da gasolina no Ceará estabilizou nesta semana e chegou variou negativamente a R$ 5,00, segundo apuração da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Na semana anterior, o preço médio da gasolina era de R$ 5,02.

Segundo a ANP, combustível variou entre a mínima de R$ 4,10 e o máximo de R$ 5,66. Na semana passada, esse preço variava entre o mínimo de R$ 4,76 e R$ 5,99.

Até esse levantamento, há pelo menos três semanas o preço da gasolina apresentava trajetória de alta. O POVO publicou no último dia 8/11 o relatório relativo à primeira semana de novembro. E o valor do litro da gasolina chegava à média de R$ 4,97.

Nos dados de Fortaleza, o movimento foi similar. O preço médio da gasolina foi de R$ 4,99, com preço mínimo de R$ 4,76 e preço máximo de R$ 5,39.

No resultado nacional, o preço da gasolina caiu um pouco após seis semanas seguidas de aumentos. Entre os dias 20 e 26 de novembro, diz a ANP, o preço médio do litro do combustível nas bombas caiu 0,2%, para R$ 5,04, ante R$ 5,05 na semana imediatamente anterior.

O movimento do preço ao consumidor final se aproximou da estabilidade, apesar de a Petrobras manter o preço do combustível congelado há 87 dias em suas refinarias. Após os esforços do governo federal para conter os preços do insumo e brecar a inflação, a gasolina subia desde 2 de outubro, quando o litro chegou ao mínimo do ciclo, de R$ 4,79. De lá pra cá, o produto ainda acumula alta de 5,2% nas bombas.

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) calcula somente 0,1% de defasagem entre a gasolina da Petrobras e o PPI no fechamento do mercado de ontem, 24. Isso significa que os preços da estatal estão apenas 1% abaixo da cotação internacional, não exigindo aumentos imediatos. Ao contrário, esse cenário pode indicar espaço para novas reduções de preços, após semanas de possível represamento dos preços.

Diesel

O preço médio do diesel no Ceará chegou a R$ 6,91. O preço máximo na revenda chegou a R$ 7,29, enquanto o preço mínimo chegou a R$ 6,58.

Na semana passada, o preço médio do diesel era R$ 6,93, com preço mínimo de R$ 6,53 e máximo de R$ 7,49.

Etanol

No Ceará, o preço médio do etanol alcançou R$ 4,04, mantendo estabilidade, mas com pequena queda de preço em relação à semana passada. O preço mínimo encontrado foi R$ 3,69 e o máximo R$ 5,95.

No levantamento da ANP na semana anterior, o preço médio do etanol chegou a R$ 4,03. O motorista ainda pode encontrar o litro do combustível por mínimo de R$ 3,65, com preço máximo de R$ 6,19.

PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS - 20/11 a 26/11



CEARÁ

Gasolina

Preço médio: R$ 5,02

Preço mínimo: R$ 4,10

Preço máximo: R$ 5,66

Etanol

Preço médio: R$ 4,04

Preço mínimo: R$ 3,69

Preço máximo: R$ 5,95

Diesel

Preço médio: R$ 6,91

Preço mínimo: R$ 6,58

Preço máximo: R$ 7,29

FORTALEZA

Gasolina

Preço médio: R$ 4,99

Preço mínimo: R$ 4,76

Preço máximo: R$ 5,39

Etanol

Preço médio: R$ 3,99

Preço mínimo: R$ 3,75

Preço máximo: R$ 4,59

Diesel

Preço médio: R$ 7,09

Preço mínimo: R$ 6,89

Preço máximo: R$ 7,29

BRASIL

Gasolina

Preço médio: R$ 5,04

Preço mínimo: R$ 4,09

Preço máximo: R$ 6,99

Etanol

Preço médio: R$ 3,86

Preço mínimo: R$ 3,23

Preço máximo: R$ 6,10

Diesel

Preço médio: R$ 6,57

Preço mínimo: R$ 5,90

Preço máximo: R$ 7,89

Fonte: ANP

