Transição pode propor criação de Secretaria de Serviços Digitais nas Comunicações

O grupo de trabalho das Comunicações do governo de transição debate sugerir a criação de uma secretaria de Serviços Digitais no âmbito do Ministério das Comunicações, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Dentre as atribuições dos comitês técnicos, estão recomendações de novas estruturas para o futuro governo.

Um primeiro relatório deverá ser entregue aos coordenadores da transição no próximo dia 30.

A avaliação feita entre integrantes do GT de Comunicações é de que o momento exige uma estrutura especializada dentro do Executivo para cuidar de assuntos relativos a uma série de serviços digitais que impactam o ambiente econômico, cultural e até mesmo educacional.

