Fitch reafirma rating BB- da África do Sul, com perspectivas estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira o rating BB- da África do Sul, com perspectiva estável. Segundo comunicado, o rating é limitado por uma dívida pública elevada e ainda crescente, baixa tendência de crescimento e elevada desigualdade que continuarão a complicar a consolidação fiscal. Por outro lado, a agência aponta uma estrutura de dívida favorável com vencimentos longos e denominados principalmente em moeda local, bem como uma estrutura de política monetária confiável.

As perspectivas levam em consideração o desempenho excessivo recente das receitas fiscais e os fortes esforços do governo para controlar as despesas, que, se continuados com sucesso, podem levar à estabilização da dívida, aponta a Fitch. No entanto, nesta fase, assumimos que uma parte substancial das recentes receitas mais altas é temporária e vemos as atuais negociações salariais do setor público apontando para uma pressão crescente sobre os gastos, diz a agência.

A Fitch espera que o crescimento do PIB desacelere de 1,6% em 2022 para 1,1% em 2023, devido ao enfraquecimento da economia global e ao aperto monetário, além do enfraquecimento do suporte da reabertura pós-pandemia, com apenas uma leve recuperação para 1,7% em 2024. As previsões assumem que a escassez de energia, que de acordo com as estimativas do South African Reserve Bank atrapalhou o crescimento este ano em 1 ponto porcentual, não melhorará significativamente no próximo ano e diminuirá apenas gradualmente em 2024, diz a agência. "Embora investimentos substanciais no aumento da capacidade de geração estejam em andamento, há um risco de que os desequilíbrios no fornecimento de energia se deteriorem ainda mais com efeitos crescentes no crescimento", afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags