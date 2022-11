BNB negocia R$ 1,6 bilhão com BID para financiar infraestrutura

O Banco do Nordeste (BNB) realiza encontro com executivos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para viabilizar a liberação de R$ 1,6 bilhão para financiar infraestrutura na Região. O estreitamento das conversas entre as instituições visa desenvolver acordo programático e de aspectos técnicos conforme a Lei de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

De acordo com o BNB, a expectativa é de que os recursos estejam disponíveis e sejam aplicados nos estados da área de atuação do banco a partir do primeiro semestre de 2023. Podem ser beneficiados projetos ligados a rodovias, ramais ferroviários, condomínios logísticos, irrigação, saneamento, energia e conectividade.

José Gomes da Costa, presidente do BNB, pontua que os recursos serão utilizados como suporte aos governos estaduais na estruturação de cadeias produtivas locais, enfatizando que o foco desses recursos extras é na gestão pública.

“Esta será uma boa oportunidade para realizarmos operações com a gestão pública local e impulsionarmos a economia. A parceria também vai permitir a estruturação de uma fábrica de projetos no Banco do Nordeste, para apoio a futuras iniciativas”, afirma.

O setor de infraestrutura recebeu do BNB aportes que totalizam R$ 6,3 bilhões desde o início do ano. No entanto, as demandas acumuladas desse setor estavam acima do funding disponível para esse segmento no ano, conforme as diretrizes do banco.

Presidente José Gomes da Costa e o diretor Bruno Pena em reunião com o BID.



O presidente do BNB explica que a negociação com o BID ocorre no âmbito do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), que tem por objetivo superar gargalos de infraestrutura e favorecer a competitividade das empresas e a melhoria dos indicadores socioeconômicos da Região.

Gomes da Costa ainda lembra que o BID já desenvolveu outras parcerias com o BNB, sendo o exemplo mais exitoso os projetos relacionados ao Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur), "iniciados há 20 anos e que serviram para estruturar o turismo regional".

