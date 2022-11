BC pede a mercado projeção sobre gastos fora do teto

Em meio à discussão da PEC da Transição, que tem mexido com o mercado financeiro, o Banco Central incluiu pergunta no questionário que vai embasar a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em dezembro, sobre se os analistas já consideram em suas projeções gastos acima do teto em 2023 e 2024 - e em qual volume.

Em manifestações públicas, o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, tem dito que é necessário esperar o desenho final da medida para avaliar um eventual efeito sobre a trajetória da Selic. No mercado de juros futuros, porém, já há precificação de uma alta dos juros em função de gastos extras no início do próximo governo.

A reunião do Copom está marcada para os próximos dias 6 e 7 de dezembro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags