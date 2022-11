Bancos vão contribuir para a governabilidade, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse nesta sexta-feira, 25, que o setor bancário vai apoiar a governabilidade. Além disso, ele afirmou que a pauta dos bancos não está ligada ao governo de plantão.

"Independentemente do governo que sai e do novo que chegará, nossa obsessão será perseverar na direção de os bancos funcionarem como alavanca para o crescimento sustentável", disse Sidney, na abertura do encontro anual de dirigentes do setor.

O ex-ministro Fernando Haddad, citado para a Fazenda do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, está presente ao encontro representando Lula. Ele deve fazer um discurso aos presentes.

"A pauta do setor não está vinculada a ideologias dos nossos governantes. Vamos contribuir com a institucionalidade e a governabilidade do País", complementou Sidney.

