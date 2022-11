Alta temporada terá mais de seis mil vôos no Ceará

A Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) divulgou nesta sexta-feira,25, a malha aérea para a alta temporada de verão, entre dezembro de 2022 e março de 2023.

Com 6.151 partidas, o Ceará fica em segundo lugar entre os estados nordestinos com maior volume de tráfego, logo após a Bahia, com 10.143 voos agendados.

Com isso, o Ceará tem mais de 20% dos voos que serão realizados na região Nordeste entre dezembro e março.

O estado de São Paulo acumula a maior quantidade de voos, com 57.098, seguido do Rio de Janeiro, com 16.738, e Distrito Federal, com 16.219. Ao todo, serão 163,3 mil voos transitando em território brasileiro no período.

