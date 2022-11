Prévia da inflação de novembro estima alta de 0,42% no Ceará

Jornalista no OPOVO

IPCA-15 foi divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo IBGE, e mostra que maior peso nos preços do mês tem sido em itens do vestuário

O índice prévio da inflação (IPCA-15) de novembro estima alta de 0,42%, segundo cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo de produtos que mais tem pesado neste mês é o do grupo vestuário, com alta de 1,82%.

Outro grupo de consumo que tem pesado no bolso do consumidor é o de artigos de residência, que apresenta carestia de 1,29%.

Principal grupo da cesta de consumo, alimentação e bebidas apresentou inflação de 0,10% no mês até agora.

O único grupo que vem apresentando deflação neste mês é o de habitação (-0,07%).

Caso o movimento inflacionário de novembro medido pelo IPCA-15 se confirme, a variação acumulada da inflação na Região Metropolitana de Fortaleza chegará a 5,29% no ano.

