Na Alemanha, índice IFO de sentimento das empresas sobe a 86,3 em novembro

A confiança empresarial na Alemanha aumentou em novembro, superando as expectativas, já que as empresas preveem uma recessão menos severa do que o esperado anteriormente. O índice de sentimento das empresas subiu para 86,3 pontos em novembro, de uma leitura revisada de 84,5 pontos em outubro, mostraram dados do Instituto IFO divulgados nesta quinta-feira. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que o índice subisse a 85,0.

Embora as empresas estivessem um pouco menos satisfeitas com seus negócios atuais, o pessimismo em relação aos próximos meses diminuiu drasticamente, disse o presidente do IFO, Clemens Fuest, no relatório.

O índice da situação atual caiu de 94,2 em outubro para 93,1 em novembro, enquanto o indicador que avalia as expectativas das empresas subiu para 80,0, de 75,9. O índice IFO é baseado em uma pesquisa com cerca de 9 mil empresas de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.

