Endividamento do consumidor de Fortaleza cai de 76,6% para 73%

Pesquisa de endividamento do consumidor revela que o fortalezense está com as finanças mais aliviadas neste último bimestre do ano em relação ao período imediatamente anterior

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza caiu de 76,6% para 73% neste bimestre em relação ao período imediatamente anterior. Os dados estão presentes da pesquisa de Endividamento do Consumidor de Fortaleza, que projeta os meses de novembro e dezembro e é realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

Além da queda do patamar de endividamento ao menor nível em mais de um ano, o percentual de consumidores com dívidas em atraso se manteve estável, mas iniciou uma trajetória de queda no bimestre, passando de 27,7% para 27,3%.

Segundo os dados, as dificuldades em honrar os compromissos financeiros afetam mais as mulheres (29,0% dos entrevistados desse grupo afirmaram possuir contas em atraso), os consumidores do estrato com idade acima dos 35 anos (30,8%) e da classe com renda familiar mensal abaixo de cinco salários-mínimos (28,1%).

O tempo médio de atraso dessas contas é de 71 dias. A principal justificativa para o não pagamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro, citado por 53,3% dos entrevistados. O segundo motivo mais mencionado é a necessidade de se adiar o pagamento, para uso dos recursos em outras finalidades, com 42,3% das respostas, seguido da perda de prazo por esquecimento (5,6%) e da contestação das obrigações (5,0%), revela o relatório da Fecomércio-CE.

Inadimplência e comprometimento da renda dos consumidores

O índice de inadimplência registrado neste último bimestre do ano foi de 11,5%, enquanto no bimestre anterior era de 12,5. No período entre novembro e dezembro de 2021, há um ano, esse índice era de 13,3%.

Já o percentual relativo ao comprometimento da renda familiar dos consumidores apresentou o melhor resultado do ano, com taxa de 42,4% neste bimestre, enquanto no anterior havia sido de 47,1%.

