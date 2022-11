Confiança do consumidor sobe: Compras terão ticket médio de R$ 629

O Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC) apresentou crescimento de 3,3% no atual bimestre entre novembro e dezembro

O valor médio das compras para os meses finais deste ano devem chegar a R$ 629,30. Essa informação sobre ticket médio está presente no Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza, medido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

A taxa de pretensão de compra evoluiu no bimestre passando de 43,7% para 50,5%.

Os artigos de vestuário são os preferidos dos consumidores que vão às compras neste fim de ano, seguido dos calçados, televisores, móveis e artigos de decoração, além de geladeiras e refrigeradores, aparelhos de telefonia celular e smartphones, fogões e máquinas de lavar roupa.

Ainda segundo a pesquisa, o período se inicia com crescimento da procura por bens de consumo duráveis, com 34,6% dos entrevistados afirmando um bom ou ótimo momento para a compra de bens duráveis (o indicador havia sido 30,6% no último bimestre), sendo este percentual o melhor resultado do ano.

Os dados do ICC para novembro e dezembro revelam ainda que o perfil do consumidor que irá às compras é predominante por pessoas do sexo masculino (39,8%), com média de idade variando entre 18 anos e 24 anos (40,4%) e com renda familiar acima de dez salários mínimos (61,3%).

A percepção do consumidor fortalezense sobre sua atual condição financeira mostra que 59,8% consideram o seu momento financeiro atual "melhor" ou "muito melhor" do que há um ano.

O desejo de consumo dos fortalezenses neste último bimestre



Artigos de vestuário, citados por 34,0% dos entrevistados;

Calçados (27,9%);

Televisores (18,9%);

Móveis e artigos de decoração (17,6%);

Geladeiras e refrigeradores (11,3%);

Aparelhos de telefonia celular e smartphones (10,0%);

Fogão (9,6%); e

Máquina de lavar roupa (8,8%)

Fonte: Fecomércio/ IPDC

