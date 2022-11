Sentimento do consumidor dos EUA cai a 56,8 em novembro, mostra leitura final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan recuou de 59,9 em outubro para 56,8 em novembro, de acordo com a leitura final do indicador. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam uma queda maior, a 54,9.

No período, o índice da situação atual baixou de 65,6 para 58,8 e o de expectativas recuou de 56,2 para 55,6.

As expectativas para a inflação em 12 meses nos EUA subiram caíram de 5,0% a 4,9% no período.

Já para o horizonte de 5 anos, as expectativas para o avanço dos preços subiram de 2,9% a 3,0%.

