Novo restaurante abre 70 vagas para diversos cargos

O Grupo Frederico anuncia seleção de 70 vagas de emprego para garçons, cumins e bartenders em seu novo restaurante, Frederico Praia, que deve ser inaugurado em dezembro de 2022. O novo empreendimento é a quarta unidade física do grupo em atuação desde 2013.

As vagas devem apresentar remuneração compatível com o mercado e o processo seletivo vai acontecer ainda no mês de novembro. Interessados na contratação podem entrar em contato através do e-mail da instituição, contato@fredericopraia.com.br, ou pelo Whatsapp de número (85) 99419-9789.

Especializado em comidas regionais e frutos do mar, peixes e carnes, o grupo de restaurantes é formado por 3 unidades: 1 casa no Golf Ville (Porto das Dunas, em Aquiraz) e 2 em Fortaleza. As unidades também atuam com eventos diversos, com funcionamento de segunda a domingo, das 11h à meia-noite, e delivery, de 11h às 22h.

Serviço:

70 vagas para garçons, cumins e bartenders

Contato: contato@fredericopraia.com.br ou (85) 99419-978 9 (por Whatsapp)

