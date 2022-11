IDT/Sine realiza Black Friday Emprego e prevê de três mil vagas no CE

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), realiza, nesta sexta-feira, 25, o Black Friday Emprego. O evento ocorre das 8 às 17 horas, em todas as unidades do IDT/Sine, e serão ofertadas cerca de três mil vagas de trabalho em diversos setores.

No decorrer do dia terão processos seletivos, palestras, encaminhamento para vagas de empregos e outras atividades dedicadas aos trabalhadores. A maior parte das oportunidades é para os setores de serviços e comércio, tanto na capital, como no interior. Também haverá vagas para pessoas com deficiência.

Para participar, basta comparecer a uma unidade do IDT/Sine na sexta-feira, 25, com RG, CPF e currículo. Não é necessário agendamento.

