Cegás dá bônus de R$ 2 mil para incentivar uso de gás natural veicular

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) disponibiliza a partir desta quarta-feira, 23, um crédito de R$ 2 mil para os primeiros 175 proprietários de veículos que se cadastrarem para a instalação do Kit GNV novo;

De acordo com o Programa de Incentivo ao Uso do GNV, terão preferência, os veículos de 5ª geração ou superior, utilizando cilindros novos com certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O objetivo é incentivar o uso do GNV nos automóveis em substituição aos combustíveis líquido, sobretudo, entre os motoristas que costumam rodar longas distâncias, como taxistas e motoristas de aplicativos de transporte. A economia estimada com a troca fica entre 35% e 50%, por km rodado.

Como pleitear o bônus para instalar GNV?

Para pleitear o benefício, os interessados devem enviar o termo de adesão, disponível no site da Cegás, para o e-mail sac.comercial@cegas.com.br, ou via Correios para o endereço da companhia, na Av. Washington Soares, 6475, José de Alencar, Fortaleza-CE, CEP: 60830-005.

O programa é dirigido para todos os proprietários de veículos automotores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, que possuam veículos emplacados no Estado do Ceará e que realizem a instalação do Kit GNV durante o período de vigência desse programa.

O bônus a ser concedido por esse programa não será cumulativo com outros programas. Segundo a companhia, será criada uma lista de espera para aqueles participantes que quiserem receber o benefício, no caso da desistência de outro participante ou do não cumprimento de alguma determinação do regulamento, após terem sido realizados os primeiros 175 cadastros válidos.

A confirmação do benefício ocorrerá por e-mail da Cegás para o beneficiário.

Foi contemplado? O que fazer?

Após a confirmação, o beneficiário deverá comparecer à sede da Cegás, mediante agendamento prévio por meio do e-mail sac.comercial@cegas.com.br ou por meio do número 0800 280 0069, com as vias originais e cópias, para a verificação dos seguintes documentos:

Da pessoa física:

Termo de Adesão no Programa de Incentivo dentro de prazo de validade de 90 (noventa) dias contados a partir da realização do cadastro;

Comprovante de residência do proprietário do veículo, emitido com até 3 (três) meses de antecedência a solicitação;

Comprovantes de RG, CPF ou CNH do proprietário do veículo;

Nota Fiscal Eletrônica de venda do Kit GNV em nome do proprietário do veículo, durante a vigência do Programa de Incentivo;

Nota Fiscal Eletrônica do serviço de instalação do Kit GNV em nome do proprietário do veículo, durante o período de vigência do Programa de Incentivo;

Nota Fiscal Eletrônica do cilindro novo de GNV;

Certificado de Segurança Veicular (CSV) emitido pelos Organismos de Inspeção registrados/homologados pelo INMETRO;

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) emitido pelo DETRAN-CE, constando habilitação para uso do GNV, em nome do proprietário;

Comprovante de dados bancários do proprietário do veículo, contendo as informações de Banco, Agência e Conta.



Da pessoa jurídica:

Termo de Adesão no Programa de Incentivo dentro de prazo de validade de 90 (noventa) dias contados a partir da realização do cadastro;

Comprovante de endereço da empresa;

Comprovante de CNPJ;

Comprovante de Inscrição Estadual e Municipal;

Nota Fiscal Eletrônica de venda do Kit GNV ou de venda do veículo com Kit GNV instalado de fábrica em nome da empresa, durante a vigência do Programa de Incentivo;

Nota Fiscal Eletrônica do serviço de instalação do Kit GNV em nome da empresa, durante o período de vigência do Programa de Incentivo;

Nota Fiscal Eletrônica do cilindro novo de GNV;

Certificado de Segurança Veicular (CSV) emitido pelos Organismos de Inspeção registrados/homologados pelo INMETRO;



Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) emitido pelo DETRAN-CE, constando habilitação para uso do GNV, em nome da empresa;



Comprovante de dados bancários da empresa, contendo as informações de Banco, Agência e Conta.

A instalação do novo Kit GNV de 5ª geração ou superior será realizado em oficina instaladora/convertedora homologada pelo INMETRO, durante o período de vigência do Programa. A lista com as oficinas instaladoras/convertedoras está no site do INMETRO .



As dúvidas sobre o programa serão tiradas pelo e-mail sac.comercial@cegas.com.br e também pelo telefone 0800 280 0069, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h as 17:00h.

