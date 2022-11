Sebrae certifica 187 microempresas com Selo de Qualidade Empresarial

"Entrar nesse ano e já ganhar o Selo Diamante é muito gratificante." A frase é do chef Antônio Macário Souza, um dos proprietários do Macários Restaurante, localizado em Meruoca, região Norte do Estado.

Ele é um dos 187 agraciados de todo o Estado que receberam o Selo de Qualidade Empresarial do Sebrae/CE. A certificação reconhece a excelência da qualidade dos pequenos negócios cearenses dos segmentos de Turismo e Eventos, Alimentação Fora do Lar, Saúde, Beleza e Bem-Estar e de Reparação Automotiva. A entrega do selo ocorreu nesta terça-feira, 22, no buffet La Maison Dunas, em Fortaleza.



Esta foi a maior edição da iniciativa, em 11 anos, com a participação de 324 empresas, sendo a maioria delas dos segmentos de alimentação fora do lar (42,28%) e de hospedagem (32,41%). Entre as regiões, a Região Metropolitana de Fortaleza foi a que apresentou o maior número de inscritos na edição 2022, com 85 participantes.

Macário, que trabalha há 40 anos no ramo de alimentação fora do lar, lembra que sabe da dificuldade e da importância de se ter essa certificação e conta que o grande desafio foi a adequação de toda a documentação necessária, principalmente por estar situado em uma área de proteção ambiental.

"Tivemos todo um preparo para sabermos lidar com os nossos resíduos, como o óleo, por exemplo. Agora, a nossa meta é melhorar e manter o selo diamante nos próximos anos.

Segundo Silvio Moreira, gestor do Selo, todas as empresas inscritas no programa passaram por um criterioso processo de análise e avaliação do nível de maturidade do seu Sistema de Gestão, realizado por consultores contratados pelo Sebrae/CE.

“O selo é similar a um processo de certificação, onde os empreendedores dizem o que querem melhorar, são avaliados, recebem os pontos que necessitam ajustes, um prazo e consultorias e buscam essa excelência no serviço que prestam.”

Os resultados destas análises são submetidos aos membros do comitê gestor do programa, que é formado por representantes de instituições empresariais e do poder público. São levados em conta os seguintes eixos que compreendem o negócio: Gestão e estratégia, Operação, Sustentabilidade, Biossegurança, Inovação e Foco no cliente.

Moreira ainda destaca que a iniciativa do Sebrae é “genuinamente cearense”, mas que está colhendo frutos tão positivos, que “está em negociação para se levar a para outras cidades do Brasil a metodologia e expertise que já implementamos aqui”.

Já Alci Porto, diretor técnico do Sebrae Ceará, destacou que a busca dos empreendedores, de todas as regiões do Estado, por qualidade é fundamental para a atração de turismo do Ceará.

"Hoje, não atraímos mais as pessoas só com propaganda. O que é avaliado é a qualidade do destino. Você atrai com efetividade, serviço de qualidade, recepção bem feita e isso tudo está refletido no trabalho que o selo traz."



Site do selo reúne premiados

Uma das novidades da edição deste ano é o lançamento do site www.selosebrae.com.br. O portal, reúne todos os 187 agraciados com o selo, trazendo suas regiões, características e contatos, como as redes sociais.

Segundo o gerente de marketing e comercialização do Sebrae Ceará, Alisson Gomes, a intenção do site é, por meio de estratégias de comunicação, gerar oportunidades de negócios para os certificados. “Agora, com o mundo mais digital, os clientes procuram o estabelecimento na rede, antes de se deslocarem. Assim, o site é uma estratégia para que os clientes encontrem os nossos ganhadores, já que sabemos que um selo de qualidade é algo levado em conta, na hora do consumo.”

Alisson explica que a ideia é ser um portal de consulta para turistas e para quem está se deslocando pela primeira vez para algum município, já que o programa atinge todos os 184 municípios do Estado. O site está dividido pelas categorias e por localidade, o que facilita a navegação e a busca exata, seja por um serviço de turismo, alimentação, saúde, ou de reparação automotiva.

Qualificando aquilo que vem de família

Francisca Irene Semente é uma das empreendedoras que recebeu o Selo Qualidade, categoria Ouro. Ela trabalha, junto com outros membros de sua família, no restaurante São Francisco, que fica dentro do Mercado São Sebastião, em Fortaleza. O espaço, que serve comidas típicas, como buchada e panelada, foi fundado no final da década de 70 por sua mãe Neuza, de 88 anos.

“Acredito que esse seja o primeiro selo que o Sebrae dá para um estabelecimento dentro de um equipamento, o que é motivo de grande orgulho. A gente lutou muito para o Sebrae entrar dentro do Mercado São Sebastião e muitas ações já foram realizadas. Muitas mudanças ocorreram, inclusive na nossa vida pessoal.”

Ela comenta que foram muitos os desafios para poder receber o selo e que saber lidar com a burocracia, foi o maior deles. “Nós almejávamos o Selo Prata, fomos Ouro e não quero parar por aqui, não”, disse Irene, agradecendo a todos os funcionários e seus familiares por terem também se empenhado e participado neste processo de busca por qualidade, principalmente na gestão e no atendimento.

Saiba quem recebeu os selos:

Selo de Qualidade - Diamante

HOTEL CAMOCIM - Camocim

MACÁRIOS RESTAURANTE - Meruoca

PAKATO GRILL - Fortaleza

HOTEL SONATA DE IRACEMA - Fortaleza

CABAÑA DEL PRIMO - JARDINS - Fortaleza

GEPPOS ITALIANO - Fortaleza

GEPPOS PRAIA - Fortaleza

MISAKI RESTAURANTE - Fortaleza

COLISEUM BEACH RESORT - Beberibe

CABAÑA DEL PRIMO RIOMAR - Fortaleza

ENGENHOCA PARQUE ECOEDUCATIVO - Aquiraz

LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL - Sobral

HOTEL PORTO DAS DUNAS - Aquiraz

HOTEL PARQUE DAS FONTES - Beberibe

HOTEL PINHEIRO - Jaguaribe

REMANSO HOTEL DE SERRA - Guaramiranga

ITAPARK - Itaitinga

GOSPEL FAZENDA PARK HOTEL - Guaraciaba do Norte

HOTEL LAGUNA BLU - Aquiraz

CLÍNICA MÉDICA DR. FÁBIO MACHADO LTDA. - Sobral

ELLO HOTEL - Iguatu

BARRACA MARULHO - Fortaleza

CONSULTÓRIO CLÁUDIA GALDINO - Sobral

POUSADA CATAVENTO - Trairi

JANGADEIRO PRAIA HOTEL - Aquiraz

A&M MONTAGENS E EVENTOS - Eusébio

SERTÃO MODERNO - Sobral

OFICINA DE EVENTOS - Fortaleza

PARENTE ODONTOLOGIA INTEGRADA - Sobral

CANTINHO DO FRANGO - Fortaleza

PRÁTICA EVENTOS - Fortaleza

JUNDU POUSADA DE CHARME E RESTAURANTE - Amontada

CARNEIRO DO DINIZ - Fortaleza

VARANDAS BEACH - Cascavel

CSI LOCACOES - Fortaleza

POUSADA VENTOS DE JERI - Jijoca de Jericoacoara

IDÉIA DE EVENTO - Fortaleza

ACADEMIA FITNESS EXCLUSIVE - Crato

TAUROS ACADEMIA - Pacajús

JUAUTOS - Juazeiro do Norte

ARX EVENTOS - Fortaleza

CHEGA MAIS BEACH BARRACA E RESTAURANTE - Aracati

CAIXA DE EVENTOS - Fortaleza

CANTINHO DA SARDENHA - Aracati

TABERNA DA CARNE - Juazeiro do Norte

VILLA MANGO - Amontada

HOTEL TRÊS CARAVELAS - Fortaleza

DOCE CULTURA - Sobral

CROSSFIT CARRANCA Fortaleza

Selo de Qualidade - Ouro

ESTAÇÃO MULTIMARCAS - Jijoca de Jericoacoara

MAESTRIA COMUNICAÇÕES E EVENTOS - Fortaleza

BARRACA ANTÔNIO COCO - Aracati

PREMIBEER - Tianguá

BARRACA NOSSA PRAIA - Fortaleza

PINHEIROS RESTAURANTE - Crato

VARANDAS BEACH RESTAURANTE - Cascavel

HOTEL RIBEIRA DOS ICÓS - Icó

PASTO & PIZZAS - Juazeiro do Norte

PREMIUM HOTEL E SERVIÇOS - Mombaça

VIAAUTOS - Fortaleza

POUSADA CASA DO NGELO - Jericoacoara

EST NCIA MONTE HOREBE E BISTRÔ - Mulungu

MEGA CAR AUTO SERVICE - Fortaleza

RESTAURANTE & POUSADA HIBISCO - Amontada

JERI PARAISO TROPICAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - Jericoacoara

PAU DARCO PIZZARIA E RESTAURANTE - Crato

CLÍNICA BOSS - Tianguá

POUSADA JERI DUNAS - Jijoca de Jericoacoara

DOMINUM CRAFT BEER - Iguatu

HOTEL FAZENDA PEDRA DOS VENTOS - Quixadá

AROMA ICARAIZINHO - Amontada

MILK SHAKE MIX IGUATU - Iguatu

COMPLEXO MA - Crateús

CHALÉ NOSSO SÍTIO - Pacoti

CENTRO DE BELEZA PINHEIRO'S LTDA - Juazeiro do Norte

HABIB'S - Fortaleza

FAZENDA SANTO EXPEDITO - Ubajara

MAKENA HOTEL - Amontada

POUSADA BRISA DEL MAR - Amontada

FRATELLI LA PASTA - Fortaleza

TRANQUIL NDIA VILLAGE - Aracati

SÍTIO DO BOSCO PARK - Tianguá

POUSADA PLANALTO - Juazeiro do Norte

BARRACA AMÉRICA DO SOL - Fortaleza

POUSADA LATITUDE - Aracati

COMPLEXO METABOLIC - Sobral

MARRECU'S PARK - Tauá

OK PRODUÇÕES - Crato

DRA. CINTIA ALVES ODONTOLOGIA - Pacajús

FUXIKO BEER - Fortaleza

NHOK LU PIZZAS E MASSAS - Pacajús

POUSADA CABANAS DA SERRA - Guaramiranga

MILENES AUTO SERVICE - Tauá

RESTAURANTE SÃO FRANCISCO - Fortaleza

CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - Sobral

POUSADA LES ALIZES - Amontada

POUSADA CAFÉ ZAPATA - Amontada

POUSADA SERRA VERDE - Viçosa

VÓ LILA CAFÉ GOURMET - Icó

POUSADA SOLONÓPOLE - Solonópole

RONCO DO MAR - Caucaia

RESTAURANTE GALINHA CAIPIRA - Icó

HOTEL OLHO DÁGUA - Baturité

TEMPERO DA SERRA - Baturité

MALU SELF SERVICE - Juazeiro do Norte

DIVINA COMIDA RESTAURANTE E PIZZARIA - Fortaleza

CLÍNICA DE IMAGEM SOBRAL - Sobral

EMPREENDIMENTO SUL - Juazeiro do Norte

POSTURE FISIOTERAPIA - Fortaleza

CHURRASCARIA TEMPERO GRILL - Baturité

HOTEL COLONIAL - Baturité

HOTEL SANTUÁRIO DAS ÁGUIAS - Aquiraz

Selo de Qualidade - Prata

FARMÁCIA ETHICALL - Sobral

HOTEL JANGADAS - Cascavel

EMPÓRIO DO BOLO - Fortaleza

M3 TURISMO - Fortaleza

POUSADA RAMILLOS - Tianguá

EJ ALINHAMENTO - Fortaleza

ACADEMIA LEILA FIT CLUB - Itapipoca

POUSADA LA DOLCE VITA - Mulungu

MURANO HOTEL - Limoeiro do Norte

L3 PERFORMANCE E SAÚDE ACADEMIA L3 - Fortaleza

CRAVO E CANELA CAFÉ - Guaraciaba do Norte

CÉLIA BEZERRA BEM CASADOS - Fortaleza

LE RÊVE POUSADA - Mulungu

HOTEL MONÓLITOS - Quixadá

POUSADA LOGRADOURO - Guaramiranga

HOTEL VILLA MAYOR - Fortaleza

MEDCLINICSOBRALFC - Sobral

ZAZA'S SOCIETY BAR - Guaraciaba do Norte

PROSPERALI REFEIÇÕES COLETIVAS - Caucaia

POUSADA ALMOFALA BEACH - Itarema

POUSADA EMÍDIO - Quixeramobim

CHURRASCARIA E PIZZARIA TEMPERO CASEIRO - Baturité

ABIG PNEUS - Aracati

DELÍCIAS DAS JANGADAS - Cascavel

POUSADA SERRANA - Ubajara

TRADING EVENTOS - Eusébio

WL ALUMÍNIO - Pacajús

FARMÁCIA FÓRMULA VERDE - Quixeramobim

PASTO & PIZZAS - Fortaleza

PURA VIDA BEACH HOUSE - Itarema

CUPIM NA BRASA - Barbalha

BARRACA CUCA LEGAL - Fortaleza

HOTEL MERIDIONAL - Fortaleza

ACADEMIA FIT LINE - Quixeramobim

MEDVET MULTICLÍNICA VETERINÁRIA - Sobral

POUSADA ITAREMA RESIDENCE - Itarema

BOUTICÃO TRUCKSERVICE - Fortaleza

SÍTIO DO MEU PAI CLUB - Ipueiras

CEDROS POUSADA GUARAMIRANGA - Guaramiranga

CANTINHO DO FRANGO - Fortaleza

TERRA BRAZIL EXPERIENCE - Jericoacoara

BRILHANTE EVENTOS - Fortaleza

MIRANTE DA SERRA - Viçosa

POUSADA E RESTAURANTE NOMADE KITE CAMP LTDA - Itarema

NILUS PIZZAS E MASSAS - Juazeiro do Norte

PIZZARIA ÁGUA NA BOCA - Guaraciaba do Norte

VILLAGE HOTEL CASA DO MAR - Icapuí

HULA HULA BRAZIL - Amontada

CENÁRIO IDEAL HOSPEDAGEM - Icapuí

URUBU ECOPARQUE - Guaraciaba do Norte

POUSADA DEPRAIABRASIL - Amontada

SBELTS CENTRO DE ESTÉTICA - Fortaleza

TWO BROTHERS PIZZAS - Fortaleza

SIRIGADO DO PEDRO - Juazeiro do Norte

MIRANTE BAR E RESTAURANTE - Orós

ABSOLUTO ESPORTE BAR & GASTRONOMIA - Nova Russas

TWO BROTHERS - Fortaleza

TERRADIC - Tauá

CONEXÃO SAÚDE - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - Fortaleza

IMPERIAL PALACE HOTEL - Barbalha

KAIRA - Limoeiro do Norte

AFETUR VIAGENS E TURISMO LTDA - Fortaleza

MORIA TRADE TURISMO - Amontada

RETÍFICA GUAXINIM - Tauá

BON APETTIT - Pedra Branca

VILLA SIRIGUELA - Amontada

POUSADA & RESTAURANTE CARCARÁ - Jijoca de Jericoacoara

RETÍFICA GUAXINIM - Mombaça

OFICINA MEC NICA GUAXINIM - Mombaça

POUSADA VENTOS DO GUAJIRU - Itarema

HOTEL MALIBU - Fortaleza

DIVINUS PIZZA EXPRESS - Sobral

SINDY FESTAS - Icó

E+ ASSESSORIA EM EVENTOS - Fortaleza

SÍTIO SÃO LUIS - Pacoti



