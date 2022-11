Com saída de Irlau Machado, Jorge Pinheiro será o único CEO da Hapvida

Irlau Machado Filho renunciou nesta terça-feira, 22, ao cargo de Co-CEO e membro do conselho de administração da Hapvida a partir de 21 de janeiro de 2023. Com a saída, Jorge Pinheiro, passará a ser o único CEO da companhia.

As informações constam de comunicado aos investidores. De acordo com o documento, Irlau Machado também se afastará do cargo de diretor-presidente e membro do conselho de administração da BCBF, dentre outras posições executivas e em comitês da Companhia e de suas controladas.

Até janeiro, Irlau continuará no exercício de suas funções de forma a colaborar no processo de transição.

"A história de sucesso do Grupo NotreDame Intermédica e do próprio setor de saúde suplementar do Brasil se confundem com a história do sr. Irlau. Nesse sentido, a administração da Companhia destaca seu profundo agradecimento pela dedicação e fundamentais contribuições. Muito nos honrou sua condução com maestria da gestão do Grupo Notre Dame Intermédica ao longo destes últimos 8 anos e, mais recentemente, como Co-CEO e membro do conselho de administração da Companhia combinada, olhando para este grupo único que hoje é o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica", ressalta o comunicado.

De acordo com a companhia, a decisão de Irlau de renunciar às suas posições se deve a propósitos e objetivos pessoais. A posição no conselho de administração anteriormente ocupada por Irlau Machado permanecerá vaga até que seja feita uma nova indicação para a recomposição do órgão.

Hapvida fechou terceiro trimestre com alta de 9,4% nas receitas

A Hapvida fechou o terceiro trimestre deste ano com receita líquida de R$ 6,3 bilhões. Alta de 9,4% na comparação com igual período do ano anterior. Os dados fazem parte do balanço financeiro comunicado ao mercado nesta quarta-feira, 9.

O lucro líquido da companhia ficou em R$ 35,2 milhões, queda de 19,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2021. Já o lucro líquido ajustado (que exclui os efeitos do ILP e SOP e amortização de Marcas e Patentes e Carteira de clientes) subiu 182% na comparação anual, a R$ 678,8 milhões.

