Fortaleza integra Rede Brasileira de Institutos de Planejamento

Lançamento da iniciativa ocorreu no Rio de Janeiro; Grupo consolida carta aberta incentivando governos a criarem novos institutos no país

Fortaleza integra a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento (InRede), lançada no Rio de Janeiro. A organização, nasce com a participação de 15 instituições e visa a troca de experiências e informações para capacitar e potencializar a elaboração de políticas públicas nos municípios participantes.

O anúncio da criação da InRede foi feito na noite da última sexta-feira, 18, durante o EncerrAndus, congresso do Projeto Andus (Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável), com a cooperação técnica dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente em parceria com o Ministério Alemão do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear e Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). O evento aconteceu no Museu Histórico Nacional, na cidade do Rio de Janeiro.

Durante o evento, Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza e superintendente do Instituto de Planejamento IPLANFOR, destacou a importância da perpetuação de institutos de planejamento e pesquisa para o alcance de objetivos de políticas públicas de longo prazo nas cidades.

“Esse é um momento muito especial para todos nós que estamos nessa trajetória. Os institutos de planejamento precisam ser capazes de modelar e avaliar políticas públicas para gerar mais eficiência e equidade”, afirma.

Os integrantes da nova InRede consolidaram os termos de uma carta aberta, considerada documento estratégico com diretrizes e recomendações aos governos, para que estimulem a criação e perpetuação de institutos de planejamento nas cidades.

Além de Fortaleza, através do IPLANFOR, participam do InRede: o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), o Instituto de Pereira Passos, do Rio de Janeiro (IPP), a São Paulo Urbanismo, de São Paulo, o Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), de Recife, o Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (INCID), de São Luís, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), de Campo Grande/MS, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), de Cuiabá, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPLAM), de Maringá, Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN), de Santa Maria/RS, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (IDEPPLAN), de Apucarana/PR, o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás (IDURB), de Carajás/PA, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR), de Rondonópolis/MT, e o Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Redenção (IPPUR), de Redenção/PA, além do engajamento de secretarias municipais de Niterói, São Gonçalo, Sobral, Caruaru, Naviraí, Juiz de Fora e o governo estadual de Alagoas.

