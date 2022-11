Coordenadores de transição em Minas e Energia se reúnem com Sachsida na terça

Os coordenadores do grupo de trabalho de Minas e Energia no governo de transição devem se reunir nesta terça-feira, 22, às 9h30, com o ministro da área, Adolfo Sachsida. O encontro deve acontecer na sede da pasta, em Brasília.

Ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e atualmente professor titular da Coppe/UFRJ, Maurício Tolmasquim preside o comitê na transição.

Além disso, foram criados três subgrupos. No segmento de Energia Elétrica, foi escolhido o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Nelson Hubner.

Para a área de Petróleo e Gás, o relator é o senador Jean-Paul Prates (PT-RN), cotado para a presidência da Petrobras.

Já na área de Mineração, a relatoria ficou com Giles Azevedo, ex-chefe de gabinete da ex-presidente Dilma Rousseff.

