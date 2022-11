CNA e Apex-Brasil querem incluir 150 empresas no mercado internacional

Escritório do Agro.BR foi inaugurado nesta segunda-feira, 21, na sede da Federação da Agricultura do Ceará (FAEC)

Iniciativa da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e da Apex-Brasil quer integrar 150 empresas do agronegócio nordestino ao mercado internacional nos próximos dois anos e meio. O projeto Agro.BR terá escritório no Ceará e atenderá a demanda do Estado, além de Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

O Agro.BR visa auxiliar empreendedores rurais com potencial para exportação, com iniciativas direcionadas a fortalecer todas as etapas do caminho da venda ao Exterior. No período do projeto, as empresas vão passar por capacitação, apoio em plano de exportação, consultoria personalizada, participação em rodadas de negócios, além de suporte em escritórios no Exterior.

A parceria de Apex-Brasil e CNA ainda inclui subsídio dos custos relacionados às certificações internacionais necessárias para operação de exportação das empresas, além de confecção de portfólio de produtos e serviços com foco no mercado internacional.

Os materiais de divulgação das empresas serão distribuídos pelas redes de conexões da CNA - inclusive escritórios internacionais - e da Apex-Brasil, e os portfólios confeccionados em inglês, espanhol, mandarim, árabe e português.

A plataforma do Agro.BR ainda possui uma vitrine virtual, onde os compradores internacionais tem acesso aos produtos e contato direto com produtores.

O Agro.Br é um programa que já é realizado desde 2020. Até então, o Nordeste era atendido somente a partir de escritório em Salvador-BA. Além de Fortaleza, outro escritório está sendo aberto em Belém-PA. Desde o início da iniciativa, mas de mil empresas do agro já participaram desse projeto.

