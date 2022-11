Campos Neto será próximo presidente do Conselho Consultivo das Américas do BIS

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será o próximo presidente do Conselho Consultivo das Américas (CCA) do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), informou o BC nesta segunda-feira, 21. A escolha de Campos Neto foi feita pelo conselho de diretores (Board of Directors) do BIS, considerado o banco central dos bancos centrais.

O mandato, que tem duração de dois anos, terá início no dia 9 de janeiro de 2023. Campos Neto fica à frente do BC até o fim de 2024.

Na presidência do CCA, ele vai substituir John Williams, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

Criado em 2008, o Conselho Consultivo das Américas (CCA) é formado pelos presidentes de bancos centrais de países das Américas integrantes da instituição - Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru.

O BIS, que tem sede em Basileia, na Suíça, tem entre suas atribuições promover discussões e facilitar a colaboração entre os bancos centrais, dar suporte ao diálogo com outras autoridades responsáveis pela promoção da estabilidade financeira, conduzir pesquisas sobre políticas de interesse dos bancos centrais, além de ser a primeira contraparte para os bancos centrais em suas transações financeiras.

