Refis para setor hoteleiro é lançado pela Prefeitura

Para ter abatimento de até 100% dos juros, multas e correção monetária do valor principal do débito de IPTU e ISSQN, empresários precisam se inscrever em edital

O edital do refinanciamento de dívidas (refis) do setor hoteleiro foi lançado pela Prefeitura de Fortaleza. O refinanciamento permite redução de até 100% dos juros, multas e correção monetária do valor principal do débito.

O parcelamento poderá ser em até 60 meses, com valor corrigido, de acordo com o período solicitado para o parcelamento.

A negociação tem prazo de adesão até o fim de dezembro deste ano e envolve o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), "somente para os inscritos em Dívida Ativa."

Em comunicado à imprensa, a Prefeitura acrescenta ainda que "os interessados precisam garantir o investimento do valor economizado em requalificação do imóvel, capacitação e treinamento de funcionários."

Negociação

Os empresários do setor interessados no refis devem protocolar a solicitação na sede da Procuradoria Geral do Município (PGM), na Avenida Dom Luis, 807 -Aldeota - Edifício Etevaldo Nogueira Business, ou pelo e-mail protocolo.pgm@pgm.fortaleza.ce.gov.br.

As Câmaras de Prevenção e Resolução de Conflitos da Prefeitura serão as responsáveis pela negociação das dívidas. A ideia do Município é não precisar de um mediador, promovendo a conversa entre as duas partes.

Já a análise e acompanhamento dos empreendimentos incentivados será de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

“Sabemos o quanto o setor hoteleiro perdeu com a pandemia e precisa se reerguer e como o turismo é importante para o desenvolvimento da Cidade”, destaca o procurador-geral do Município, Fernando Oliveira, em nota.



