Fitch reafirma rating BBB- do México, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 18, o rating BBB- do México, com perspectiva estável. O comunicado da agência de classificação de risco explica que a nota de crédito do país está limitada por: indicadores de governança fracos; desempenho de crescimento de longo prazo discreto; intervenção de micropolítica que afeta as perspectivas de investimento, na visão da Fitch; e os passivos contingentes potenciais da Pemex.

Já a perspectiva estável é apoiada por finanças públicas estáveis e atribuições dos formuladores de políticas a este cenário e ampliação da estabilidade macroeconômica, apesar dos desafios provocados por perspectivas de crescimento econômico moderadas. A Fitch destacou principalmente o crescimento sustentado da receita tributária por medidas administrativas, como o combate à evasão fiscal.

Segundo a Fitch, uma recessão maior do que esperada nos Estados Unidos pode representar um risco negativo importante para a economia mexicana. A agência projeta que o crescimento real do PIB atinja 2,5% em 2022 e desacelere para 1,4% em 2023.

