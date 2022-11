Campos Neto: desafio é ser responsável fiscalmente e endereçar problema social

Ele assegurou que a autarquia vi fazer o que for necessário para cumprir seu mandato de estabilidade de preços.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, pediu diversas vezes nesta sexta-feira, 18, que a disciplina fiscal caminhe junto com a responsabilidade social. Ao participar de evento em São Paulo, ele disse que muitas vezes os países que tentam fazer mais em programas sociais acabam "fazendo menos", dado o impacto das incertezas fiscais nos preços.

"Você acaba tendo uma desorganização nos mercados e, no fim, afeta mais aqueles que desejava ajudar", declarou o presidente do BC. "É um desafio, não só no Brasil, mas também em outros países, ser responsável fiscalmente e endereçar o problema social", acrescentou.

Campos Neto considerou ser prematuro falar sobre dominância fiscal no Brasil, e assegurou que a autarquia vi fazer o que for necessário para cumprir seu mandato de estabilidade de preços.

Ao destacar diversas vezes o ambiente de elevadas incertezas, o presidente do BC declarou que, diante das notícias sobre a vontade do governo de gastar mais do que o esperado, é preciso aguardar o que será aprovado.

"Será importante não apenas o arcabouço fiscal, mas também as expectativas do mercado sobre esse novo arcabouço. Temos que aguardar", afirmou Campos Neto.

