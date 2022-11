Banco do Nordeste registra lucro líquido de R$ 1,3 bilhão no trimestre

O Banco do Nordeste (BNB) fechou o terceiro trimestre de 2022 com um lucro líquido de R$ 1,27 bilhão. O resultado foi R$ 374,5 milhões a mais do que o registrado no igual período de 2021, o que representa uma alta de 41,5%.

Os números foram divulgados, nesta quarta-feira, 16, pela Diretoria do Banco durante reunião pública realizada com a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais (Apimec Brasil) para apresentação dos resultados financeiros e operacionais.

Em entrevista na Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, o presidente do BNB, José Gomes da Costa, disse que o resultado demonstra que o banco está forte e destacou a importância do papel dele para a sociedade.

"O lucro, na verdade, revela a saúde financeira do Banco do Nordeste com o foco do trabalho dele no desenvolvimento da Região Nordeste, com apoio concreto aos pequenos negócios, que é a missão do banco há 70 anos. É um lucro 41% maior do que o lucro dado no ano passado, isso revela que a dinâmica de negócios do banco aumentou e isso é positivo demais para a sociedade", disse.

José também destacou que o BNB tem e vai continuar tendo como foco os micro e pequenos empreendedores, e destacou o mercado do hidrogênio verde e energia solar como um fator a ser melhor explorado nos próximos anos.

"A energia solar é um fator muito importante para os micro empreendedores, porque ele é um fator de competitividade e de melhoria das condições de produção e geração, além de trazer um conforto para a família, com redução de custo e aumento da capacidade de produzir. O banco tem projeto e ambições de utilizar o crédito do Pronac para o consumo do agricultor familiar para que ele tenha renda à partir da venda ou do aluguel do que ele produz", completou.

Por fim, o presidente disse que quer que sua gestão seja lembrada pela melhora no atendimento e espera seguir na gestão para o próximo ciclo: "espero ser reconhecido por isso, dar continuidade a esse trabalho de ter como marca como presidente que melhorou a vida dos clientes", finalizou.

