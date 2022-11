Servidores do Ceará terão horário reduzido em jogos do Brasil na Copa

Na partida marcada para as 13 horas o expediente será encerrado ao meio-dia; já nos jogos com início às 16 horas os funcionários trabalham até às 15

Funcionários públicos estaduais terão jornada de trabalho reduzida nos dias de jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo 2022. A informação foi divulgada nas redes sociais da Governadora Izolda Cela.

De acordo com a governadora, na partida marcada para as 13 horas, em 28 de novembro, o expediente será encerrado ao meio-dia. Já nos jogos com início às 16 horas, em 24 de novembro e 2 de dezembro, os funcionários terão jornada de trabalho até às 15 horas.

Ainda segundo Izolda, os serviços essenciais estarão garantidos à população cearense. O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 17.

